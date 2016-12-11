Таша Белая номинирована на премию журнала FRM

Рубрика: шоу-бизнес

10 декабря вышел в свет самый большой и рейтинговый номер года журнала FRM (Fashion Room Magazine).

Журнал дал старт публикации номинантов ежегодного Рейтинга Года - 2016. В этом году в самом большом рейтинге представлены самые яркие люди года. Приятно, что среди номинантов - невероятно красивая и женственная певица, актриса и ведущая Таша Белая.

Таша Белая представлена в нескольких номинациях рейтинга: "Песня года", "Ведущая года", "Человек года", "Певица года", "Модель года", Стиль года", "Самая женственная певица года", "Fashion Style года", "Instagram года".