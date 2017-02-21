МакSим получила заслуженное звание

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Заместитель премьер-министра Республики Татарстан – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин провел церемонию вручения певице МакSим звания "Заслуженный артист Республики Татарстан".

«Уверен, что вы достойно продолжите традиции песенного творчества, сложившиеся в Татарстане, поднимите их на новые высоты. Нам приятно, что на главных сценах столицы все чаще звучат имена деятелей культуры - заслуженных артистов Татарстана», - сказал Равиль Ахметшин.

«Я буду очень стараться. На нас лежит большая ответственность. То, что мы получаем такие высокие награды, говорит лишь о том, что в Татарстане - лучшие учителя», - призналась Макsим.

Певица поблагодарила за почетное звание, отметив, что признание на столь высоком уровне для творческого человека, особенно пишущего, очень важно.

Почетное звание певице МакSим присвоено «за вклад в развитие музыкального искусства и плодотворную творческую деятельность» Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Досье «Звездного журнала». МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) - российская певица, автор, исполнитель и музыкальный продюсер. Родилась в Казани. Успех пришел к ней с выпуском 28 марта 2006 года альбома «Трудный возраст», который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий.