Певица Miela выпустила сингл «Города»

Рубрика: шоу-бизнес

Певица Miela порадовала своих слушателей новой песней, которая называется «Города».

Трек посвящен теме, с которой сталкиваются множество людей - расстояние, которое не позволяет людям быть вместе. Как известно, Miela, которая является автором текстов и композитором, нередко пишет свои треки о ситуациях, пережитых лично. Песня Miela «Города» посвящена событиям, которые произошли с певицей не так давно.

Однажды, случайно познакомившись с героем песни, судьба свела Miela с ним вновь лишь спустя время благодаря социальным сетям. Но оказалось, что между певицей и героем километры расстояния.

Miela поняла, как на самом деле близка эта проблема многим слушателям, поэтому не было сомнения, что песня «Города» может стать новым хитом певицы.

Также Miela призналась, что нередко свои обещания или вещи, которые певица озвучила кому-либо, имеют отражение в ее творчестве. Во время написания трека «Города» Miela вспомнила интервью, в котором артистку спрашивали об отношении к Санкт-Петербургу и его жителям. Тогда певица призналась, что любит этот город и пообещала посвятить ему песню, этим самым выразив свою любовь к Санкт-Петербургу и людям, живущим в городе на Неве.

В итоге так получилось, что источник вдохновения живет в одном городе, однако трек рассказывает не только о человеке, с которым разделяют километры, но и о городе Санкт-Петербурге.

Таким образом получилась интересная коллаборация, которую уже можно услышать в официальных социальных сетях певицы Miela.