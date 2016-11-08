Фестиваль «Темные ночи»: программа сформирована

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Сформирована окончательная программа ХХ юбилейного таллиннского международного кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF). Он пройдет в Эстонии с 11 по 27 ноября.

В основной конкурсной программе участвует 12 картин режиссеров с мировыми именами. Впервые все фильмы из основного конкурса являются либо мировыми, либо международными премьерами. И все картины будут представлены публике их создателями.

В популярном конкурсе дебютов, который проводится второй год, принимает участие 13 первых полнометражных режиссерских работ. Все премьерные картины-участницы представят в Таллинне их создатели.

В конкурсе эстонского кино - семь полнометражных фильмов, снятых в течение этого года в Эстонии. Эстонские фильмы будет оценивать международное жюри.

На гала-открытии фестиваля «Темные ночи» 11 ноября будет показана картина «Вечность» вьетнамско-французского режиссера Чан Ань Хунга.

В фокусе фестиваля этого года - Франция. В сотрудничестве с Французским институтом Эстонии PÖFF представит 10 популярных французских классических комедий и сделает реверанс в сторону талантливых французских актеров и режиссеров: Луи де Фюнеса, Пьера Ришара и других.

А теперь о том, как будет представлено российское кино на XX международном кинофестивале «Темные ночи».

Фильм из России «Дама Пик» Павла Лунгина откроет вечером 16 ноября основной конкурс фестиваля. Мэтр режиссуры Павел Лунгин и молодой яркий актер Иван Янковский представят картину, которая выходит в российский прокат 17 ноября. Лунгин выбрал для международной премьеры своего фильма именно Таллинн.

В конкурсе дебютов 17 ноября будет показан фильм Киры Коваленко, снятый по повести Фазиля Искандера. Это будет мировая премьера фильма, снятого некоммерческим фондом Александра Сокурова «Пример интонации» и студии «Ленфильм». Необыкновенно талантливый фильм, полностью снятый на абхазском языке в Абхазии, является первой большой работой в кино студентки курса Сокурова в Университете Нальчика, где режиссер вел группу в 2010-2015 годах.

О возрождении «Ленфильма» можно будет также судить и по картине «Самый рыжий лис» Александры Стреляной. Эта сказка, рассчитанная на самых маленьких зрителей, будет показана в конкурсе детских фильмов и в Таллинне на фестивале «Темные ночи» пройдет ее мировая премьера (16, 17 и 20 ноября).

Другой фильм из России – «Хороший мальчик» Оксаны Карас, победитель Кинотавра 2016 года, будет показан в конкурсе фильмов для юношества (16 и 18 ноября).

Продюсер Александр Роднянский выбрал Таллинн для европейской премьеры фильма «Дуэлянт» Алексея Мизгирева (19 ноября). Авторы фильма выступят на Форуме жанрового кино, где расскажут зарубежным специалистам о том, как шла работа над этим фильмом, снятым в технологии IMAX.

Во внеконкурсной программе фестиваля «Темные ночи» будут представлены фильмы «Петербург. Только по любви» (семь новелл, снятых женщинами-режиссерами), «Тели и Толи» Александра Амирова, «Зоология» Ивана Твердовского-младшего.