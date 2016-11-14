Группа «Стрелки»: «Мы давно так не волновались»

Рубрика: шоу-бизнес

Группа «Стрелки» отпраздновала свое 20-летие открытым концертом.

За прошедшие годы песни группы не переставали звучать на вечеринках. Недавно легендарный коллектив объявил о своем воссоединении. Спустя 8 лет группа в «золотом» составе - Марго, Кэт, Гера, Тори - снова на сцене.

Очень красивые и молодые солистки группы «Стрелки» вышли на сцену в московской Меге, где их с восторгом ждали зрители. От девушек исходила невероятная энергетика, которой они делились с каждым.

Кэт, Марго, Гера, Тори: « Мы очень волновались и даже не могли представить еще несколько месяцев назад, что так невероятно здорово пройдет наш концерт. Спасибо всем кто помогал нам и кто пришел послушать нас, поздравить и поддержать. Мы в восторге от нашей публики, спасибо вам!»

Полный зал друзей и поклонников зажигал не только под уже давно полюбившиеся хиты. Совсем свежие треки «Любимый мужчина» и «Я хочу быть худой» понравились зрителям.

Поздравить группу «Стрелки» пришли коллеги по сцене: выступили певица Габриэлла, Елена Князева, певица ELLA, группы NAVY и 7hills, а ведущей вечера стала топ-модель и телеведущая Мария Лиман.

Организаторы концерта группы «Стрелки» подготовили сюрприз для юбиляров - огромный торт с портретом группы. На этом сюрпризы вечера не закончились. Солист группы 7hills сделал предложение своей любимой девушке со сцены, чем привел в восторг всех - и зрителей и артистов.