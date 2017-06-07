Лора Резникова возила на отдых чемодан купальников

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Звезда сериала «Свидетели» Лора Резникова накануне премьеры новых серий проекта, где исполняет роль психолога Маргариты Корецкой, провела отпуск в Турции.

Чтобы идеально выглядеть на морском побережье, Лора увеличила количество занятий танцами с личным тренером. Занятия не прошли даром, и на пляже актриса действительно блистала, меняя купальники чуть ли не дважды в день.

«На неделю отпуска я взяла с собой 5 пар купальников и четыре пары туфель на каблуках, - говорит Лора Резникова. - И не зря: днем мы находились или у моря или возле бассейна, а вечером была интересная анимация с музыкой и танцами. А самое приятное, что все из того, что я взяла с собой, я носила».

Сохранять прекрасную фигуру ей помогают танцы: Лора Резникова увлекается танго - и даже написала об этом книгу - и пилоном (танец на шесте). Это отражается не только на внешнем виде, делает фигуру подтянутой и стройной, но и на профессии: режиссеры любят включать в роль героинь Резниковой сцены с танцами. Так, в новых сериях сериала «Свидетели» ее героиня, психолог следственного управления, под прикрытием отправляется в клуб и, чтобы получить нужную информацию, устраивается танцовщицей.

Актриса рассказала, что купальники в ее гардеробе делятся на несколько категорий: для активного плавания, для выхода к бассейну и для купания в море. «Для бассейна отлично подходит купальник сложного кроя или чем-то украшенный, тогда как для активного плавания в море - слитный, особенно это важно, если море неспокойное, с волнами», - рассказывает Лора Резникова.

Досье «Звездного журнала». Лора Резникова – актриса, сценарист, телеведущая, писатель. Известные сериалы и фильмы с ее участием: «Свидетели», «Пятая стража. Схватка», «Запретная любовь», «Курортный роман», «Граница времени», «Прокурорская проверка», «Обручальное кольцо», «Невидимки», «След».