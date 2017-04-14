Певица Альбина нашла работу хореографу Майкла Джексона

Рубрика: шоу-бизнес

Певица Альбина готовит новую концертную программу.

Девушка известна публике не только как певица, но и автор песен, музыкальный продюсер, телеведущая и хореограф.

Танцы в жизни Альбины играют особо важную роль. Свою танцевальную карьеру Альбина начала в раннем возрасте.

«Я начала выступать на сцене в 5 лет. Сначала в балетной школе, потом в хореографической танцевальной студии», - говорит певица Альбина и признается, что не представляет жизнь без танцев.

К своим танцевальным постановкам она относится очень серьезно. Поэтому для подготовки новой концертной программы певица Альбина обратилась к американскому хореографу Трэвису Пэйну, известному своей работой с Майклом Джексоном.

Альбина уже работала с Трэвисом ранее для разработки индивидуального стиля артистки.

Новую концертную программу поклонники певицы смогут увидеть уже очень скоро на большом концерте-презентации, который состоится в одном из клубов Москвы.