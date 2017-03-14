Николай Басков провел вечер с очаровательной блондинкой

Рубрика: шоу-бизнес

«Золотой голос России» Николай Басков не успевает дать передышку сердечной мышце и коротает весенние вечера в окружении новой пассии.

Поклонники запутались в девушках артиста и смешивают их в одно целое. Но жгучая блондинка отодвинула очередных на задний план и приковала камеры к своей персоне.

Пара прибыла на мероприятие по отдельности, но светская тусовка переглянулась и пустила слух, что выходили они из одного и того же белого мерседеса, подъехавшего к черному входу.

Позже таинственную блондинку рассекретили: оказалась, что это - «Мисс Беларусь 2014», певица, модель Таша Белая.

Весь вечер Таша растворялась в общении с друзьями по цеху, исключая взгляды Николая Баскова. И только в завершении ночи сдерживать чувства не было сил. «Влюбленные», уединившись на самом дальнем диванчике мило общались, прерываясь на поцелуи.

Подогревает слух о новом романе Баскова близкий друг, утверждая, что сердце певца давно украдено. А не Таша ли та самая блондинка, фото с которой совсем недавно пестрили во всех изданиях? Ведь девушку со спины не разглядеть, а силуэт очень схож.