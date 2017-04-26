Весь вечер в Кремле слушали баян

Рубрика: шоу-бизнес

На малой сцене Государственного Кремлевского Дворца выступил популярный коллектив «Баян Микс» с программой «Мы с тобой одной крови».

Сергей Войтенко и созданный им коллектив Баян Микс, играли с наслаждением. Начали с «Чардаша», продемонстрировав, что баянисты в прекрасной форме, сыграли «Смуглянку» и «Город М» - под бурные овации зала. Зрители откликались на хорошо узнаваемые звуки и мелодии. Но, кроме этого, хорошо воспринимали новые песни, вокальное выступление Сергея Войтенко, написавшего большую часть произведений нового репертуара.

Не обошлось без звездных гостей. На сцену Кремля вышли друзья коллектива «Баян Микс»: Денис Майданов, Родион Газманов, певица Афина, группа «Земляне», Сергей Куренков, Витольд Петровский, Максим Лидов, Екатерина Хмель и многие другие.

Виртуозные инструменталисты «Баян Микс» Сергей Войтенко и Сергей Котков в этом концерте раскрыли новые грани своего таланта и показали, что баян - вполне современный инструмент, он очень украшает аранжировки новых песен, соседствует с различными музыкальными направлениями и инструментами. И еще раз доказали, что у баяна – большое будущее.

Досье «Звездного журнала». Дуэт «Баян Микс» возник в 2006 году и быстро завоевал популярность. Это неудивительно, ведь в его состав вошли звездные музыканты, настоящие виртуозы. Основатель и лидер «Баян Микс» – заслуженный артист России Сергей Войтенко.

Фото: Владимир Голиков