Певица Таша Белая поборется за сердце миллионера

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Певица, актриса, «Мисс Беларусь» Таша Белая стала участницей реалити-шоу «Миллионер на выданье» на федеральном телеканале в числе 15 девушек со всей России.

Это реалити-шоу о любви. Стартовал первый сезон, главным героем которого стал не простой холостяк, а владелец огромного состояния. По словам создателей шоу «Миллионер на выданье», никогда главный герой – «миллионер» - не был таким бескомпромиссным и откровенным. За его внимание будут бороться модели, блогерши, певицы и просто красавицы.

Участница телевизионного проекта Таша Белая и остальные 14 участниц вступают в борьбу за сердце состоятельного жениха, у которого уже есть взрослые дети.

В течение всего проекта участницы не видят жениха-миллионера, а вести отбор и принимать решение – кто же станет новой возлюбленной их отца – будут его «золотые» детки.

Очаровательная Таша Белая рассказала, что пришла на реалити-шоу «Миллионер на выданье» не к миллионеру, а за чувством влюбленности. «Каждая девушка идет на проект со своими целями», - говорит Таша Белая.

Как нам стало известно, Таша тайно решила принять участие в проекте. Она уверена, что подружится с девушками, и их дружба продолжится и после реалити-шоу.