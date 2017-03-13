Кэнди Далфер покажет стильное шоу в Москве

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Голландская супер-звезда саксофонистка Кэнди Далфер выступит 22 марта в Москве в «Крокус Сити Холл».

Кэнди Далфер буквально взорвала шоу-бизнес своим появлением. В дуэте с Дэйвом Стюартом («Eurythmics») она попросту затмила своего легендарного визави. Сингл «Lily was here» мгновенно стал мультиплатиновым.

Более 2,5 миллионов копий было продано во всех странах мира. А в топе национального хит-парада этот трек продержался рекордные шесть недель. Так начиная с 1990 года имя Кэнди Далфер означает только одно: «Успех»! Хотя формально оно переводится как «Конфетка».

Это сладкое имя досталось будущей звезде от папы - известного голландского саксофониста Ханса Далфера. В итоге от отца Кэнди взяла талант, от мамы - модельную внешность, и уже в юности покорила этим беспроигрышным сочетанием родные просторы. Сегодня в Голландии музыка Далфер - это что-то наподобие национального достояния. Так, например, в Амстердаме на шоу Кэнди Далфер под куполом Ziggo Dome собралось более 34000 ее поклонников.

Джаз от Кэнди Далфер - это обволакивающая музыка в стилях smooth, funk и soul. Воспитанная на классике жанра от Сонни Роллинза и Декстера Гордона, она трансформировала би-боп и кул-джаз в нечто совершенно элегантное и горячее.

Выступления Кэнди Далфер в России неизменно проходят с аншлагом. Попасть на ее концерт - вообще редкое счастье. Даже на родине в Голландии билеты на каждое выступление Далфер раскупаются задолго до самого шоу. Так что можно не сомневаться - 22 марта в «Крокус Сити Холле» яблоку негде будет упасть.

Весь 2016 год Кэнди Далфер посвятила мировому турне. Вместе со своей группой «Ladies of Soul» она триумфально выступила в странах Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Шоу в поддержку нового альбома «Together» уверенно собирает фанатов и восторженные отзывы критиков. Лучшие треки Кэнди Далфер непременно прозвучат и в Москве.

Начало концерта в 20.00. Адрес: Москва, 65-66 км МКАД, «Крокус Сити Холл» (м. «Мякинино»).