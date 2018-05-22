Dante - романтик со свободным сердцем

Рубрика: шоу-бизнес

Dante - автор и исполнитель собственных песен. В репертуаре артистов российского шоу-бизнеса - Димы Билана, Лои, Афродиты - имя автора слов и музыки Алексея Исмаилова (он же Dante) значится довольно часто. Его песни о любви, о чувствах, об искренности отношений.

Dante – романтик, а что самое интересное, со свободным сердцем! Но одно примечание: шанс есть только у некурящих девушек. Dante не выносит запаха табака! Об остальных предпочтениях музыканта поговорим в нашем материале.

Dante пишет песни самостоятельно! И признается, что это самый частый вопрос журналистов.

А еще он много читает.

- Я очень люблю книги, одна из любимых - «Хазарский словарь».

Отправляемся в интернет, находим книгу. Это не словарь в его классическом понимании, а роман сербского писателя Милорада Павича. Произведение основано на реальных событиях. Что тут скажешь, интересный внутренний мир! Делаем вывод: интеллектуал.

- В книгах я нахожу вдохновение! - продолжает музыкант.

А еще признается, что любит джаз:

- Это тот стиль, в котором я чувствую себя совершенно свободно, и обещаю поклонникам, что к 38 годам всерьез задумаюсь о записи своего джазового альбома.

Почему именно к 38 - Dante умалчивает. Загадочно…

А что еще?

Предпочитает движение и спорт, который помогает сбросить негативную энергию и усталость. Судя по географии гастролей Dante, где, как известно, силы и здоровье не лишние, в спортзале появляется регулярно. С концертами побывал в Норвегии, Израиле, Болгарии, Украине, Белоруссии, и в разных городах России, разумеется.

Dante – положительный персонаж, однако говорит о своих дальнейших планах только в рабочем ключе:

- Планы грандиозные - и по концертам, и по музыке. Продолжать радовать своих слушателей песнями, а телезрителей - клипами.

- Dante, а спутницу жизни будем искать?!

- В этом мире можно искать все, кроме любви и смерти, - философствует музыкант, - они сами тебя найдут, когда придет время.

Так что, девушки, без привычки к сигаретам, спешите занять сердце самого романтичного героя российского шоу-бизнеса - Dante!

- Шанс есть у каждой! - подтверждает музыкант.

Беседу вела Ангелина Даль