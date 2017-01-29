Певица Индира на съемках разукрасила балет

Рубрика: шоу-бизнес

Певица и телеведущая Индира представила на суд зрителей новую работу – видео на песню «Можно».

Режиссером стал клипмейкер Тарас Голубков, известный по сотрудничеству с MONATIK, Артемом Пивоваровым, Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. По сюжету артистка перевоплощается в разные образы, переходя из одного настроения в другое.

В одном из эпизодов балет певицы слился в единое целое с декорациями. Четкие линии, идеальные геометрические формы и насыщенные краски - все это добавило в клип «Можно» Индиры графичности, и в то же время расставило яркие акценты.

Танцорам пришлось работать в цветном боди-арте и слиться по цвету и фактуре с различными геометрическими фигурами.

- От этого клипа я ожидала свежих идей, и Тарас угадал мое настроение. Он предложил сыграть на непохожести образов и силуэтов. Интересные элементы декораций в виде огромных фигур в качестве нового решения мне тоже понравились. Да и балет, как часть этих декораций, отличная режиссерская задумка, - рассказала Индира о клипе «Можно».

Съемки продолжались более 20 часов. Но теперь все это уже позади. Скоро зрители увидят видео певицы Индиры «Можно» на музыкальных телеканалах.

К слову, певица Индира до этого уже выпустила два клипа – на песни «Мой мальчик» и «Полетели». А еще она успевает быть телеведущей на канале «Music Box».