IOWA: «Плохо танцевать» - хорошо

Рубрика: афиша

В петербургском клубе A2 Green Concert 21 октября - новая концертная программа IOWA «Плохо танцевать».

Последние несколько лет IOWA регулярно в топе чартов радиостанций и iTunes. Вряд ли есть кто-то, кто хоть один разочек не притопывал ногой под «Маршрутку» или «Улыбайся». Оба их альбома Export и Import всегда держатся в топе самых продаваемых альбомов в России.

Петербург давно стал вторым домом и источником вдохновения для группы, поэтому по традиции петербуржцы первыми увидят шоу, услышат новые песни.

Группа IOWA не останавливается на достигнутом, развивается и общается с поклонниками через свои песни.

Об этом говорит и последний клип IOWA «Красота», который группа снимала совместно с Little Big, он наделал немало шума. Получилась трогательная история со взрослым посылом - неважно, кто ты и как ты выглядишь – вся красота внутри, вся красота в тебе, каждый человек прекрасен по-своему.

Так что неважно, как ты танцуешь – тебе будут рады! IOWA: «Плохо танцевать – это тоже позиция». И Катя уж точно сможет добавить сахар даже в самые кислые лица. Хотя на концертах IOWA кислых лиц не бывает, только восхищенные и вдохновленные, ведь их каждый концерт – это эффектное красивое шоу.

Группа IOWA громко заявила о себе в 2012 году, прокатившись с туром по всей России и собрав огромные залы от Москвы до Владивостока. Уже тогда поклонники поняли, что концерты IOWA – это всегда шквал звука и света, бешеный ритм и энергия.

Оставляем предрассудки дома и собираемся на самый настоящий дискобаттл с любимой группой IOWA!

21 октября в клубе A2 Green Concert (Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3). Начало в 19.00.