В клипе «Не верю» Юлианна Караулова как голливудская звезда

Рубрика: шоу-бизнес

Юлианна Караулова выпустила новый клип «Не верю», непредсказуемым образом соединивший в себе экстрим, любовную историю и фэшн-индустрию. Это первая работа певицы с продюсером Яной Рудковской и очередной виток в ее музыкальной карьере.

«Шарлиз Терон? Неужели?..» – хочется спросить после просмотра этого видео. И правда, образ голливудской звезды из знаменитой рекламы Dior Юлианне Карауловой очень идет, и это не единственное перевоплощение в клипе... Блистательная, элегантная, уверенная в себе, героиня видео не боится признаться своему любимому, что больше не верит ему и не хочет оставаться с ним.

Возлюбленного Юлианны сыграл Вадим Галаганов – топ-стилист и фэшн-директор российского ELLE. Новое для него поприще актера было бы очень большой авантюрой, если бы не одно «но»: лав-стори из мира моды. Героиня Юлианны Карауловой в клипе «Не верю» – это шик и женственность Dior, а «территория» ее любимого выполнена под знаком строгости и сдержанности Chanel. Направляясь туда, певица вновь меняет образ, становясь похожей на Киру Найтли из другого известного ролика. Два культовых бренда, всю свою историю соперничающие друг с другом в борьбе за сердца модников, объединились в этом необычном видео!

Ради съемок в клипе «Не верю» Юлианна Караулова показала свое мастерство езды на мотоцикле. Правда, некоторые сцены все же пришлось доверить опытной дублерше. А вот интимная любовная сцена в доме ее возлюбленного снималась взаправду… Самым провокационным получился финал клипа: Юлианна предстает перед камерой совершенно обнаженной! Сбросив золотое оперение, птичка выпорхнула из клетки. Она любит свободу – и выбирает ее, чтобы быть счастливой.

«Клип, как и песня, для меня связан не просто с очень личной историей, а ещё и с новым этапом в жизни и творчестве. Такой меня еще не видели. Для меня это видео одновременно и рисковое и волнительное. Никогда я не была так откровенна ни в музыке, ни в видео!» – призналась о клипе «Не верю» Юлианна Караулова.

Модное электронное звучание композиции «Не верю» отличается от всех предыдущих работ Юлианны. Саунд-продюсером песни выступил MONATIK, а слова и музыку написала Бьянка.