Денис Клявер в клипе «Там, где мы вдвоем» дебютировал как режиссер

Рубрика: шоу-бизнес

Новая песня Дениса Клявера «Там, где мы вдвоем» вышла в iTunes и на Яндекс.Музыке.

Одновременно артист представил на суд зрителей новый клип, который рассказывает историю первого свидания обычных молодых ребят, которые никак не могут расстаться. Меняются лишь декорации – вместе с их прогулкой зритель наблюдает зарождающиеся чувства влюбленных.

На протяжении трехминутного видео Дениса Клявера «Там, где мы вдвоем» Москва играет роль отдельного персонажа, метафорично перечисляя препятствия, встречающиеся на пути у романтиков. И оживленный авто- и пеший траффик, и соцсети вместе c гаджетами, и железная дорога – от всех этих «раздражителей» бегут герои, найдя уединение на воздушном шаре.

В жизни каждого человека, уверен Денис Клявер, случались первые свидания, которые не хотелось заканчивать. Когда кафе, где вы ужинаете, закрывается раньше, чем вы наговоритесь. Где рассветает раньше, чем ваша ночь наполнится сладким первым поцелуем. Когда дождь пытается разлучить вас во время самой красивой ночной прогулки по набережной. У каждого своя история, но одни воспоминания, которые заставят зрителя улыбнуться после просмотра клипа Дениса Клявера «Там, где мы вдвоем».

«Когда я написал эту песню, близкие не были уверены, что поклонники позитивно воспримут новый материал, ведь в таком танцевальном звуке вы еще не слышали Клявера. Но этот эксперимент считаю успешным, потому что «Там, где мы вдвоем», - признается Денис Клявер, - ровно то, что я чувствую сегодня. И эта честность всегда откликалась любовью в сердцах моих слушателей. Эту историю мне захотелось рассказать устами двух влюбленных».

Денис Клявер в клипе «Там, где мы вдвоем» впервые выступил в роли режиссера. И единственное, что стало проблемой – найти главных героев.

«Я присматривался к своим знакомым, несколько дней листал ленту инстаграм, но на моем пути не встречалось подходящих кандидатур, - рассказал Денис Клявер. - Через какое-то время я пришел на урок танцев к своему тренеру Владимиру Алешину, но пришел раньше обычного. В это время Вова заканчивал репетицию с обаятельной кудрявой девушкой (Алина Варга). Их хореография не оставила сомнений – между молодыми есть чувства. Помню этот момент, когда в голове щелкнуло – вот же они, мои герои для видео «Там, где мы вдвоем».

«Каково же было мое разочарование, - добавляет Денис Клявер, - когда выяснилось, что ребята просто дружат, а чувства, которые они так явно выражали по ту сторону танцкласса, были частью их номера. Но решение было уже принято – спасибо ребятам за эту смелость!»