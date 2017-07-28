Анастасия Квитко любит сексуальные купальники

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Модель Анастасия Квитко радует поклонников не только своими фото. В последнее время ее все чаще можно увидеть в компании не менее эффектной подруги - дизайнера Элии Чоколато.

Две яркие девушки с красивыми формами всегда привлекают внимание окружающих. Особенно, если они в купальниках. Анастасия Квитко и Элия Чоколато часто фигурируют в одних и тех же купальниках в своих Инстаграмах.

Народ строит догадки: неужели девушки одалживают их друг у друга? Но ничего удивительного в том, что подруги демонстрируют одни и те же модели, нет, ведь после удачного опыта в качестве лица своего бренда Элия Чоколато предложила Анастасии создать совместную коллекцию купальников. А так как обе подруги имеют шикарные формы, вполне логично, что им полюбились одни и те же модели.

Недавно Анастасия Квитко приняла предложение сняться в клипе известного американского рэпера Fat Joe. И, конечно, мы ее увидим там в купальнике, который создаст для нее Элия. Ведь Анастасия Квитко в купальнике – это широко растиражированная тема, новый образ должен быть сексуальнее прежнего.

В качестве ответного жеста Анастасия, скорее всего, примет осенью участие в показе Eliya Cioccolato на New York Fashion Week.

Досье «Звездного журнала». Анастасия Квитко - американская модель российского происхождения, известная как «русская Ким Кардашьян». Участвует в реалити-шоу, снимается в клипах Pitbull и Yandel, участвует в Неделе моды в Лос-Анджелесе. По итогам 2016 года заняла 3-ю строчку в рейтинге «самых сексуальных женщин России» по версии журнала Maxim (после Веры Брежневой и Глюкозы). Имеет нестандартные параметры фигуры: 95-63-105.