Рубрика: новые альбомы

Группа Lanskoy & Co презентовала дебютный мини-альбом «Вопреки».

Случилось это в московском концертном клубе Fassbinder 30 мая. Поддержать и оценить новую концертную программу Lanskoy & Co пришли представители медиа-индустрии, музыкальных телеканалов и радиостанций.

Среди гостей были замечены виртуозы acapella Jukebox Trio, саундпродюсер и DJ Max Khmara, модель и актриса Мария Шляпина, певец Базиль, Pionerball, певица Miela и рэпер Джи Вилкс.

Фронтмен проекта Дмитрий Ланской ранее известный, как участник группы «Премьер-министр», а также реализовавший себя в киноиндустрии в качестве композитора и музыкального продюсера популярных российских сериалов («Физрук», «Сладкая жизнь», «80-е», «Реальные пацаны», «Ольга» и другие), после перерыва вернулся на сцену со своим проектом Lanskoy & Co.

В новый альбом вошли как уже известные композиции, так и совсем новые треки.

Название «Вопреки» очень точно отражает атмосферу альбома. В нем слушатели смогут найти разные по настроению песни, но объединенные единым эмоциональным градусом, жаждой жизни и настоящим гитарным саундом.

Первый сингл «Повезло» Lanskoy & Co выпустили в 2015 году и с тех пор уже успели достичь хороших результатов: номинация на премию RU.TV-2017 в категории «Кино и музыка» с песней «Падаю», попадание в хит-парад «Высшая лига» на Новом радио с песней «Корабли ушли», саундтреки к сериалам «Адаптация» и «Филфак» на ТНТ.

На дебютном мини-альбоме «Вопреки» можно также услышать летний танцевальный блокбастер от Max Khmara, RMX на песню «Ты нравишься мне» и новый трек «Вопреки».

В ближайших планах группы Lanskoy & Co - гастроли и концерты в поддержку дебютного альбома.

Фото: Евгений Николаев