Рубрика: шоу-бизнес

В пятницу, 13-го апреля, певица Светлана Лобода (LOBODA) выпустила новый клип на песню «Лети», взорвавшую чарты цифровых площадок России и соседних стран.

Видео на одноименный трек эксклюзивно было представлено на APPLE MUSIC, а теперь - на всех ресурсах.

Сингл LOBODA «Лети», релиз которого состоялся 29 марта, в день всероссийской премьеры фильма «Гоголь. Вий», несколько недель уверенно удерживает верхние строчки рейтингов цифровых площадок и не планирует сдавать позиции.

Съемки клипа Светланы Лобода «Лети» проходили ночью в старейшем кинотеатре Москвы - «Октябрь». Режиссером выступила Нателла Крапивина (она также продюсер певицы). По сюжету клипа, личная драма главной героини перемежается кадрами из кинофильма.

«Мы хотели рассказать историю одиночества, которое всегда наполнено тайной, - рассказывает Светлана Лобода о клипе «Лети». - Героиня одна в огромном зале, и только тень прошлого неотступно следует за ней. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была тем самым защитным кругом, оберегом от зла и боли! «Гоголь. Вий» - это же больше, чем история про злых духов и борьбу с ними - это история о добре и зле в целом, и о том, способна ли чистая душа победить темные стороны не только снаружи, но и внутри».

Продолжение одного из главных кассовых хитов минувшего года, мистический детектив «Гоголь. Вий» рассказывает о молодом писаре и начинающем поэте Николае Гоголе (его играет Александр Петров), который ведет расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в компании своих помощников – полицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы (Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник), а также охотника на ведьм и философа Хомы Брута (Алексей Вертков).

Певица LOBODA – яркое явление на современной музыкальной сцене. По данным «Звездного журнала», на ее счету немало наград: «Певица года - 2016» по итогам голосования зрителей Russian Music Box, «Певица года — 2017» по мнению телеканалов RU.TV и МУЗ-ТВ и Fashion People Awards. Ее хиты «К черту любовь» и «Твои глаза» - обладатели статуэток в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшее видео» по версии радиостанций «Новое радио» («Высшая лига»), «Русское радио» («Золотой граммофон»), телеканалов RU.TV («Креатив года»), МУЗ-ТВ («Клип года»).

В 2018-м телеканал «Жара» назвал трек «Случайная» лучшей песней года, а премия Bravo присудила свои статуэтки Светлане Лобода в номинациях «Лучший альбом» (H2LO) и «Певица года».