Ани Лорак стала наставником в шоу «Битва талантов»

Рубрика: шоу-бизнес

Один из самых масштабных проектов этого лета от Академии популярной музыки Игоря Крутого стартовал 15 июля на канале Муз-ТВ.

«Битва талантов» выходит в эфир каждую субботу в 11.30. Шоу дает шанс подросткам от 10 до 15 лет показать себя, свои возможности и таланты. И, конечно же, выиграть главный приз проекта – один миллион рублей.

Первые выпуски показали, что борьба, действительно, ведется среди чуть ли не самых лучших молодых исполнителей России. Тройка жюри, которая меняется в каждом выпуске, зачастую оказывается перед сложнейшим выбором. Сейчас конкурсанты распределены в две команды - Воды и Огня. И уже на этой неделе в эфире будет раскрыта главная интрига «Битвы талантов» - «Кто же станет наставником?».

Итак, вести команду Огня к победе будет певица Ани Лорак, а команду Воды - группа Mband.

«Принять участие в проекте «Битва талантов» мне предложил Игорь Яковлевич Крутой, - рассказала певица Ани Лорак. - У меня уже был подобный опыт в «Голос країни», поэтому я с удовольствием стала наставником снова. Конечно же, стараюсь передать свои знания, ведь за плечами у меня множество конкурсов и фестивалей, безусловно мне есть что сказать конкурсантам».

«Рада, что мне не приходится сидеть в судейском кресле, ведь это очень не просто - быть в жюри и оценивать участников. В этот раз я на стороне ребят и болею исключительно за музыку», - добавила Ани Лорак о шоу «Битва талантов».