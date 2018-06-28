Журнал Moda topical наградил самых ярких звездных мам

Рубрика: шоу-бизнес

Популярный глянцевый журнал Moda topical 26 июня вручил статуэтки премии «Мама года» самым успешным и ярким мамам 2018 года среди звезд шоу-бизнеса, театра и кино.

Восьмая церемония награждения «Мама года» прошла при полном аншлаге в Москве, в Смоленском пассаже. Она собрала немало звездных гостей. Среди награжденных оказались актрисы, певицы, бизнес-вуман, телеведущие. Некоторые из них пришли с детьми, которых угощали сладостями в кэнди-баре и детским шампанским.

Лицом премии «Мама года» стала главный редактор журнала Moda topical Оксана Федорова, которая покорила всех своим васильковым костюмом. Она открывала церемонию и искренне радовалась каждой награде своих коллег. Среди номинаций - и любящая, и нежная, и музыкальная, и деловая мама, но «Мамой года» стала Анастасия Стоцкая.

Звездные мамы получили следующие награды:

Анита Цой – «Творческая мама»

Надежда Грановская – «Экстравагантная мама»

Дарья Науменкова - «Бьюти мама»

Анфиса Чехова – «Очаровательная мама»

Елена Север – «Супер-мама»

Валерия Больших - «Бизнес-мама»

Анна Хилькевич – «Жизнерадостная мама»

Юлия Ковальчук – «Стильная мама»

Анжелика Агурбаш – «Привлекательная мама»

Залина Гуриева - «Красивая мама»

Катя Лель – «Любящая мама»

Екатерина Аминджонова - «Мама и здоровье»

Олеся Судзиловская – «Обаятельная мама»

Оксана Устинова – «Активная мама»

Мария Герман - «Энергичная мама»

Анна Горобец – «Мама индустрии красоты»

Ольга Орлова – «Музыкальная мама»

Мария Воронова – «Грациозная мама»

Резеда Нурисламова - «Счастливая мама»

Isola Piccolo – «Детский мульти-бренд года».

Анастасия Стоцкая – «Мама года 2018».

А в номинации «Деловые мамы» победили мамы компании Pro100bisness – Ксения Башарова, Татьяна Клюсова, Анастасия Корякина.

Вели церемонию вручения премии «Мама года» Александр Олешко и Резеда Нурисламова.

В этот день гостей порадовали своими выступлениями Анжелика Агурбаш, Буритто с супругой Оксаной Устиновой, Надежда Грановская, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Юлия Ковальчук и многие другие, а маленькие модели из Академии детского стиля Kids Club показали модные наряды от мультибрендового бутика детской одежды Isola Piccolo, а также Фруголетто и Эстель Астор.

В рамках мероприятия состоялся благотворительный ежегодный аукцион фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро», где благодаря гостям и партнерам журнала Moda topical была собрана необходимая сумма для реабилитации Платона Лопатина и Ярослава Левицкого.