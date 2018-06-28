Журнал Moda topical наградил самых ярких звездных мам
Популярный глянцевый журнал Moda topical 26 июня вручил статуэтки премии «Мама года» самым успешным и ярким мамам 2018 года среди звезд шоу-бизнеса, театра и кино.
Восьмая церемония награждения «Мама года» прошла при полном аншлаге в Москве, в Смоленском пассаже. Она собрала немало звездных гостей. Среди награжденных оказались актрисы, певицы, бизнес-вуман, телеведущие. Некоторые из них пришли с детьми, которых угощали сладостями в кэнди-баре и детским шампанским.
Лицом премии «Мама года» стала главный редактор журнала Moda topical Оксана Федорова, которая покорила всех своим васильковым костюмом. Она открывала церемонию и искренне радовалась каждой награде своих коллег. Среди номинаций - и любящая, и нежная, и музыкальная, и деловая мама, но «Мамой года» стала Анастасия Стоцкая.
Звездные мамы получили следующие награды:
Анита Цой – «Творческая мама»
Надежда Грановская – «Экстравагантная мама»
Дарья Науменкова - «Бьюти мама»
Анфиса Чехова – «Очаровательная мама»
Елена Север – «Супер-мама»
Валерия Больших - «Бизнес-мама»
Анна Хилькевич – «Жизнерадостная мама»
Юлия Ковальчук – «Стильная мама»
Анжелика Агурбаш – «Привлекательная мама»
Залина Гуриева - «Красивая мама»
Катя Лель – «Любящая мама»
Екатерина Аминджонова - «Мама и здоровье»
Олеся Судзиловская – «Обаятельная мама»
Оксана Устинова – «Активная мама»
Мария Герман - «Энергичная мама»
Анна Горобец – «Мама индустрии красоты»
Ольга Орлова – «Музыкальная мама»
Мария Воронова – «Грациозная мама»
Резеда Нурисламова - «Счастливая мама»
Isola Piccolo – «Детский мульти-бренд года».
Анастасия Стоцкая – «Мама года 2018».
А в номинации «Деловые мамы» победили мамы компании Pro100bisness – Ксения Башарова, Татьяна Клюсова, Анастасия Корякина.
Вели церемонию вручения премии «Мама года» Александр Олешко и Резеда Нурисламова.
В этот день гостей порадовали своими выступлениями Анжелика Агурбаш, Буритто с супругой Оксаной Устиновой, Надежда Грановская, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Юлия Ковальчук и многие другие, а маленькие модели из Академии детского стиля Kids Club показали модные наряды от мультибрендового бутика детской одежды Isola Piccolo, а также Фруголетто и Эстель Астор.
В рамках мероприятия состоялся благотворительный ежегодный аукцион фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро», где благодаря гостям и партнерам журнала Moda topical была собрана необходимая сумма для реабилитации Платона Лопатина и Ярослава Левицкого.
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