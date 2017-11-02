Miela: «Ее никто не ждал …»

Рубрика: шоу-бизнес

Состоялась премьера клипа «Пустота» певицы, автора, композитора Miela.

Съемки проходили в Москве. Режиссером видео выступил Айхан Шинжин, участник проекта «Танцы на ТНТ», который также занимался хореографической постановкой всего клипа.

Песня «Пустота» является знаковой для Miela. И все чувства и эмоции Miela вместе с Айханом старались передать в клипе.

«Я прошла этот путь вместе с ней… - рассказала певица Miela о клипе «Пустота». - Была весна… Она ничего не чувствовала, даже боль, только одиночество. Она стучала в двери, но никто не впускал ее в храм своего сердца, лишь изредка подбрасывая объедки любви. Она была счастлива и этому, ведь счастье нужно искать внутри себя, а не во вне. Океан лжи и бессмысленных надежд ее забирал, она тонула, оказалась на дне. В холоде, одиночестве, темноте….

Пустота. Ей было не страшно, она просто набралась смелости признаться, что никому не нужна, что это был ее выбор дарить свою любовь тем, кто в ней не нуждался. Просто ее никто не ждал, а ей так хотелось этого. В пустоте она смогла побыть наедине с собой, слушая тишину своей вселенной».

«В темноте и свет был действительно ярче, и она начала обретать новую себя, возрождаться. Хочу, чтобы любая пустота была наполнена светом любви и добра», - добавила Miela.

Клип певицы Miela «Пустота» уже доступен на YouTube и ВКонтакте.