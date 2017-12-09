Группа «Сказочный патруль» осваивает канал «Мультимузыка»

Рубрика: шоу-бизнес

1 декабря в России начал вещание новый развлекательный семейный телеканал «Мультимузыка».

Его основной контент - российские и зарубежные песенные хиты из мультфильмов, детских клипов и караоке, музыкальная классика «Союзмультфильма», а также современные музыкальные персонажи. Миссия телеканала в приобщении маленьких зрителей к многообразию окружающего мира — музыке, звукам, образам, эмоциям.

Создатели «Мультимузыки» - та же команда, которая три года назад запустила канал круглосуточных мультфильмов «МУЛЬТ», где впервые появились уже любимые малышами Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк, герои сериала «Бумажки» и «Ми-ми-мишки», а также волшебницы Варя, Маша, Аленка и Снежка из «Сказочного патруля».

Героини «Патруля» в этом году получили воплощение в реальной жизни - была создана первая в России музыкальная группа по мотивам мультфильма.

Попасть в «Сказочный патруль» мечтали более 3 тысячи девчонок. В ходе многоэтапного кастинга выбрали четверых, в числе которых Лиза Анохина - юная популярная певица, телеведущая, актриса, блогер. Выступления группы теперь можно будет увидеть не только на концертах, клипы «Сказочного патруля» тоже покажут на канале «Мультимузыка».

Готовиться к выступлениям, учиться петь и ставить номера группе помогают в Академии Популярной музыки Игоря Крутого. Сам композитор подчеркивает: новый канал сделает музыку для детей еще более популярной и востребованной.