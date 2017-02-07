Дмитрий Осипов: 10 лет спустя…

Рубрика: шоу-бизнес

Дмитрий Осипов в этом году отмечает 10-летие с начала своей модельной деятельности.

Именно в феврале 2007 года состоялась его первая профессиональная фотосессия. Она стала выпускным экзаменом из модельной школы, после которой началась плодотворная работа в качестве модели, а после - и как актера.

Отметить это событие Дмитрий Осипов решил своеобразно. Он объявил февраль 2017-го годом «боевой славы». Осипов пообещал весь февраль выкладывать самые лучшие и редкие фотографии со своих многочисленных фотосессий.

«Съемок и творческих модельных проектов за десять лет было огромное множество. Из всего отснятого материала публикуется, как правило, всего несколько самых лучших (по мнению фотографа) кадров, а все остальное так и пылится в архивах, - поделился Дмитрий Осипов. - Когда как не сейчас, в юбилей, можно перебрать архивы и поделится отличными фотографиями, многие из которых никто не видел?! А при этом еще вспомнить и рассказать историю возникновения того или иного проекта».

Дмитрий сдержал обещание. Уже неделю в его личном аккаунте в Instagram, появляются фото, где он рассказывает о своих достижениях на модельном поприще.

«Я адекватно оцениваю свое место в модельном бизнесе. И, наверное, до сих пор не отношусь ко всему этому слишком серьезно. Пока был помоложе воспринимал все это - как должное. Сейчас же все иначе. Я люблю и помню все проекты, в которых принимал участие и ни за один мне не стыдно! И впредь не стану отказываться от интересных проектов, а также продолжу создавать творческие проекты, в которых выступлю не только как модель, но и как продюсер. Задумок много, и хочется удивить не только тех людей, которые следят за тем, что я делаю, но и себя в первую очередь!» - говорит Дмитрий Осипов.

В последний день уходящей зимы Дмитрий Осипов впервые представит фото с нового проекта «Familiar face», работа над которым идет целый год и близиться к своему завершению.