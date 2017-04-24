Наталья Подольская приглашает всех мам танцевать

Рубрика: шоу-бизнес

21 апреля на itunes состоялась премьера песни Натальи Подольской «Маму я не обману».

Новая песня - это новый виток в творчестве, карьере, в музыкальном послании окружающим. Певица обращается к нам посредством супер-современного саунда, неординарного текста, преображая пространство в очень модный, дизайнерский хай-тек, уходя от привычной классики вокала.

В песне Натальи Подольской «Маму я не обману» поется о том, что у каждого из нас есть на свете такой человек, от которого ты ничего не скроешь, это - наша мама. Песня очень динамичная, драйвовая, экспрессивная. Ее авторы - авторов И. Клименко (музыка) и Я. Дрюпина (слова).

«Эта песня - первая в моем новом альбоме, музыкальном образе, новом творческом вираже», - говорит Наталья Подольская о песне «Маму я не обману», которая, действительно, не похожа ни на одну из предыдущих музыкальных работ певицы.

В честь премьеры песни «Маму я не обману» Наталья Подольская запускает конкурс танцующих мам! Снимите видео, как вы танцуете, и добавьте к нему тег #МамуЯнеОбману.

Вы получите подарок от Натальи Подольской, а еще Наталья лично будет репостить самые лучшие работы ежедневно. Подробности – на официальном сайте певицы www.nataliapodolskaya.ru.