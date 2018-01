Ева Польна выпустила долгожданный альбом

Рубрика: новые альбомы

Популярная певица Ева Польна выпустила новый альбом «Феникс».

Как пишут поклонники, это настоящий подарок для них. Альбом ждали давно – предыдущий лонгплей «Поет любовь» выходил в 2014 году в день рождения певицы.

Кстати! При поддержке Яндекс.Музыки самые активные слушатели смогут получить авторский подарок от певицы, подробности расскажет сама Ева Польна на официальных ресурсах.

В новый релиз вошло 13 песен, в том числе абсолютные новинки: «Официальные лица», «Глубокое синее море», «Икар»… Альбом «Феникс» Евы Польна вышел на лейбле «Первое музыкальное издательство».

«Феникс. Конец и начало. Лед и пламя...Каждый новый альбом для меня - определенный итог. Это итог творческого поиска, отдельный этап жизни, это я новая, но остающаяся собой в главном, - признается Ева Польна. - Главное для меня - Любовь и Музыка. Волшебство, позволяющее нам чувствовать себя живыми и счастливыми, помогающее оставаться людьми несмотря ни на что».

«Музыка и Любовь - лучшее, что есть во мне. Я счастлива поделиться этим с вами», - комментирует Ева Польна альбом «Феникс».

Трек-лист альбома «Феникс» - Ева Польна:

1. Феникс. Intro

2. Официальные лица

3. Фантастика (New Version)

4. Вернись ко мне

5. Глубокое синее море (New Version)

6. Икар

7. Megapolis (New Version)

8. Мало

9. Делай любовь со мной

10. Вдохновение

11. Адьос, крошка!

12. Феникс. Theme

13. Смогу ли я