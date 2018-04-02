Солистка VIU VIU Саманта вышла в купальнике

Рубрика: шоу-бизнес

Солистка украинского музыкального хайп-хаус проекта VIU VIU Саманта стала лицом новой коллекции купальников украинского бренда La Mare сезона весна-лето 2018.

Обозначив названием «50 оттенков NUDE» направление капсулы, дизайнеры и идеологи бренда Анастасия Сличная и Ирина Пожарская увидели в качестве главной героини девушку, не стесняющуюся своей природной сексуальности и свободную в выборе стиля.

«Очень долго нюдовые оттенки воспринимались исключительно в бежевых и сливочных тонах. А ведь эти цвета идут далеко не всем, так как все мы имеем разные оттенки кожи. Тогда и возникла идея создать коллекцию из разнообразных нюдовых оттенков, которые подчеркнут цвет кожи любой красавицы и заставят его засиять», – делятся Анастасия и Ирина идеей создания новой коллекции.

Фото: Firework Group