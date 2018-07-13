Игорь Саруханов приглашает поклонников на «Реанимацию»

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26 октября популярный певец и музыкант Игорь Саруханов выступит в московском Вегас Сити Холле с новой программой «Реанимация».

Это сольный концерт, в который войдут любимые хиты слушателей в танцевальной аранжировке.

За 30 лет творчества Игорь Саруханов выпустил 30 альбомов и сборников, сыграл несколько ролей в кино, создал группу «Круг», был гитаристом в легендарной группе «Цветы» Стаса Намина и получил звание заслуженного артиста России.

Музыкант написал более 300 песен, среди которых такие хиты, как «Зеленые глаза», «Желаю тебе», «Бухта радости», «Это не любовь», «Я хочу побыть один», «Поминальная», «Поплакала, и хватит», «Виновато море», «Ты и я» и многие другие.

Лишь небольшая часть его произведений создана на слова других авторов. В соавторстве с Александром Новиковым он написал песни «Скрипка-лиса» и «Два луча», с Симоном Осиашвили - «Дорогие мои старики», с Александром Вулых - «Лодочка» и «Придуманная любовь».

В качестве гитариста, певца и композитора Игорь Саруханов работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Анне Вески, Евгением Кемеровским, группой «Комбинация» и многими другими исполнителями.

Вегас Сити Холл (Vegas City Hall) – концертный зал на территории ТРК «Vegas Крокус Сити» (метро Мякинино). Начало в 20.00.