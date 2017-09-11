Елена Корикова и Владимир Зайцев хотят наладить отношения

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Съемки продолжения культового сериала «Шелест 2» с Владимиром Зайцевым и Еленой Кориковой в главных ролях начались в Ярославле. Будет 16 серий.

На телеканале НТВ нам рассказали, что по сюжету криминального боевика Павел Шелестов (его играет Владимир Зайцев) продолжает работу в ярославском уголовном розыске. В новом сезоне он пытается построить стабильные отношения с Алиной Большовой (Елена Корикова), вдовой главы преступной группировки. После потери мужа героиня получает в наследство огромное состояние и сразу становится мишенью для охотников за сбережениями Большова. Шелестову предстоит сразиться с бандитами и придумать, как сохранить жизнь своей возлюбленной…

«Роль Павла Шелестова – это новый опыт, - признался актер Владимир Зайцев. - Зрители знают меня, в основном, как исполнителя отрицательных ролей, а в данном случае, Шелест - положительный персонаж, чтобы он ни делал, как бы противоречиво не поступал. Он близок мне по духу, если бы я был на его месте и работал в органах, наверняка был бы таким же».

«Успех первого сезона во многом обязан нашему режиссеру и оператору-постановщику Дмитрию Коробкину. Он очень вдумчиво работает над каждым кадром, в сценах вы не найдете ничего случайного или лишнего. Вместе с тем, он всегда прислушивается к мнению актеров и тонко вписывает их идеи в сюжет. За три года он сильно вырос, как режиссер, и я рад вернуться к работе с ним. Уверен, второй сезон сериала будет не менее удачным», - добавил Владимир Зайцев.

Главные роли в сериале «Шелест 2» исполняют: Владимир Зайцев, Ольга Абрамова, Сергей Чирков, Юрий Архангельский, Константин Федеров, Михаил Полицеймако, Александр Лырчиков, Натали Старынкевич, Елена Корикова, Валентин Варецкий, Игорь Старосельцев, Михаил Химичев, Сергей Генкин, Максим Литовченко и др. Производство - «Киностудия КИТ».

Премьера сериала «Шелест 2» ожидается в новом сезоне на телеканале НТВ.

Фото: телеканал НТВ