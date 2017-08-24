Анастасия Веденская станет мистической девушкой

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Недавно объявлено о начале съемок мистической драмы «Блаженный» - нового проекта молодого режиссера Ростислава Мусаева.

Главную героиню – Аделаиду - сыграет актриса Анастасия Веденская. Ада - девушка неоднозначная. Мистическая. Появившись из неоткуда в провинциальной деревне в ХIХ веке, она внесла смуту в мирную сельскую жизнь. И перевернула с ног на голову представление о жизни...

- Имя главной героини Аделаиды выбиралось из нескольких десятков вариантов. Ее могли звать Анастасия, Владлена, Маргарита, Лукерья… В итоге выбор пал на имя Аделаида. Ада — в переводе означает «благородная видом», но это, как мы понимаем, только оболочка. Само имя характеризует персонаж как нельзя лучше, - говорит режиссер Ростислав Мусаев.

Сниматься актерам в основном придется в Торжке, там нашли идеальные виды, подходящие под XIX век. А съемки первой сцены состоятся в мистическом месте «Чертовом мосту» на территории усадьбы Васелёво (где, кстати, снимали финальный бой «Ночного дозора»). Будет еще несколько мест, в том числе часть сцен решено снимать в ближайшем Подмосковье...

- Кстати, место это, «Чертов мост», тоже окутано легендами, — продолжает режиссер. – Например, никто не понимает, как он сделан, ведь с инженерной точки зрения такое просто невозможно. Вот и нарекли его «Чертов», - поделился Ростислав Мусаев. - По легенде в этом мосту есть тайные комнаты, в которых держали непослушных и провинившихся крестьян, а где-то даже были настоящие пыточные. Жаль, что мы не знаем, где находятся входы в эти комнаты: они бы идеально вписались в концепцию фильма «Блаженный».

Досье «Звездного журнала». Актриса Анастасия Веденская играла в таких фильмах и сериалах, как «Ночь длиною в жизнь», «Бедные родственники», «Семейное счастье», «Истребители. Последний бой», «Тихий Дон» (2015).

Фото: Михаил Пестряев