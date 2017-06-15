Рубрика: шоу-бизнес

Группа ViVA, Алексей Воробьев и группа «Френды» представили слушателям свою совместную песню «Великолепная страна» в iTunes, Яндекс.Музыке и других платформах.

Патриотическая песня о России была написана солистом ViVA Александром Балыковым, текст для речитатива написал Илья Емелин. По мнению музыкальных критиков, композиция претендует на звание молодежного гимна России.

Впервые зрители услышали песню еще в декабре, когда на сцене московского Кремля ViVA представили новую программу «Первый поцелуй зимы».

- «Великолепная страна» - это моя вторая авторская песня, в которой я признаюсь в любви к России. Мы часто даем концерты в разных городах по всей стране, и, несмотря на насыщенный график и частые перелеты, нам удается увидеть главное – насколько она прекрасна! – рассказал Александр Балыков. - А идея записать дуэт с Алексеем Воробьевым и его подопечными «Френдами» родилась давно, так как мы дружим и всегда хотели сделать что-то совместное, интересное. На наш взгляд, «Великолепная страна» - прекрасный повод объединить сразу все поколения наших слушателей.