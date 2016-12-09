Анастасия Стоцкая сыграла свадьбу на сцене Кремля

Рубрика: шоу-бизнес

Певец EDGAR и Анастасия Стоцкая в Государственном Кремлевском Дворце на Tashi-Show презентовали свой свадебный дуэт. Музыкальная новинка называется «Два кольца».

EDGAR был элегантен в окружении прекрасных невест, очаровательные исполнители гармонично смотрелись и идеально дополняли друг друга. В конце песни на сцену вышли женихи и невесты, для которых песня о двух кольцах символична. Кстати, для импровизированного торжества с участием Анастасии Стоцкой были выбраны свадебные платья роскошного бренда Humariff.

Так, актриса и певица Анна Калашникова вышла на сцену с телеведущим Первого канала Ильей Вериным, который сыграл роль ее жениха. Несмотря на неудавшуюся помолвку, Анна трепетно относилась к своей роли и вдохновилась вновь надеть свадебное платье!

Дизайнеру, красавице и просто роскошной девушке Татьяне Лялиной удалось произвести неизгладимое впечатление на сильную половину зрителей своей утонченностью и грацией.

Певица Miela с ангельской внешностью своим появлением на сцене показала, что ее сердце открыто для любви. И кажется за кулисами таки зародилась новая история…

Мирослава Карпович, несмотря на плотный гастрольный график, нашла время для свадьбы! Она появилась на сцене Кремля, выбрав Евгения Белогура в качестве избранника на один вечер.

Обворожительная ведущая Дана Ройнберг признается, что настолько вжилась в образ вместе с ведущим Europa Plus TV Павлом Астаховым, что не хотела выходить из него. Они даже выпустили целое бекстейдж видео о мистической свадебной церемонии.

Дизайнер, благотворительный деятель, мать троих детей и просто красивая девушка Мария Шаталова-Погребняк предстала в роли современной феи-крестной, запечатлела все происходящее на волшебную палочку для селфи. Зрители почувствовали себя в сказке и завороженно следили за всем происходящим, стараясь не упустить ни одной детали и в подробностях рассмотреть шоу.

Кульминацией номера стало выступление Евгения Смирнова, который обрел популярность после шоу «Танцы» на ТНТ и своего участия в клипе Макса Фадеева и Наргиз. После выхода Евгения на сцену Кремль замер, свет погас и началось настоящее таинство. А когда зрители узнали Евгения, они начали активно поддерживать его выступление в паре с Аленой Щеневой. Алена блистала в платье от Анастасии Задориной, которое подчеркивало нежность и воздушность движений. Все присутствующие были тронуты целеустремленностью танцора, душа которого отражалась в его движениях. Появление на сцене Евгения стало самой обсуждаемой новостью за весь 5-часовой концерт!

Tashi-Show – яркий, насыщенный концерт накануне новогодних праздников, который создает волшебное настроение, дарит атмосферу радости и веселья. Напомним, что в прошлом году на Tashi-Show EDGAR выступил с Ириной Круг. Их совместный клип «А ты меня люби» перешел отметку в 2,5 миллиона просмотров в интернете.