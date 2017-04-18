Алена Апина – новая «Девушка Бонда»

Рубрика: шоу-бизнес

26 апреля состоится долгожданная презентация нового клипа Алены Апиной «Девушка Бонда».

Клип на песню «Девушка Бонда» - это вторая (а если быть точнее, то третья) совместная работа с режиссером-оператором, фотохудожником Асланом Ахмадовым, отличающимся превосходным художественным вкусом. Видео «Близость», которое Ахмадов снял ранее, вызвало многочисленные обсуждения, оно набрало за короткое время более миллиона просмотров в интернете.

«Второй шаг намного сложнее первого. Именно от него зависит, нужен ли будет третий», – говорит Алена Апина о «Девушке Бонда».

Сейчас певица работает над очередным альбомом, и это новый этап в творчестве заслуженной артистки России.

«Мои песни сегодня о взрослой любви, о том, что происходит в душе взрослой женщины. Я большое внимание всегда уделяю словам, долго и кропотливо, раз за разом, переписываю текст, пока не получится то, что вы в итоге услышите, - признается Алена Апина. - «Девушка Бонда» - моя лучшая работа на сегодняшний день!»

Стоит отметить, что Апина - профессионал и перфекционист с хорошим музыкальным вкусом, воспитанном на классической музыке.

О клипе Алены Апиной «Девушка Бонда» уже много говорят, пишут, делают репосты фото из инстаграмма @neapina, а подписчики и поклонники ликуют, с нетерпением ждут премьеру песни и клипа «Девушка Бонда».

Фоторепортаж со съемок клипа подогревает страсти и обещает, что клип будет смелым, провокационным и эротичным. Певица не стесняется показать свое стройное тело, она гордится им, потому что за этим стоит повседневная работа над собой, занятия спортом. Артистка в одном из недавних интервью сказала: «Моника Беллуччи в 50 была девушкой Бонда, теперь мы займем эту нишу. Пусть молодые завидуют!»

Главную мужскую роль в новом видео исполняет стилист и начинающий актер Дмитрий Гайворонский.

Поклонники пришли в восторг от страстных кадров со съемок клипа на песню «Девушка Бонда», а также отметили, что Алене очень идут представленные в клипе образы. «Неожиданно. Красиво!», «Очень красивая!», «Очень идут Вам прическа и цвет волос», «Лет 30, не больше!», «Очень крутой образ! Красота», «Ого, жарко!», «Браво, Алена!», «Молодец, я радуюсь вашей смелости», «Апина вырвалась на свободу – творит», «Ух ты, смело», «Все красиво», – комментируют поклонники. И отмечают, что певица находится в потрясающей форме.

Фото: Арсен Тумасян (STUDIOARS)

Смотрите тизер клипа "Девушка Бонда" Алены Апиной