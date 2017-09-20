Анастасия Квитко на Неделе моды в Нью-Йорке

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Неделя моды в Нью-Йорке – одно из главных событий для представителей индустрии моды со всего мира.

Известный дизайнер Элия Чоколато и Анастасия Квитко демонстрировали роскошные наряды не только на подиуме, но и на показах других дизайнеров. В полупрозрачных платьях от Eliya Cioccolato девушки привлекли внимание папарацци. Конечно, Анастасия предпочитает носить вечернюю одежду без белья. Это прекрасный способ продемонстрировать шикарные формы.

На Неделе Моды в Нью-Йорке она представила совместно с Элией коллекцию АС-305, выйдя на подиум в купальнике металлик. Собственно, в футуристическом стиле выдержана вся коллекция. Второй выход был в золотистом комбинезоне в показе «Goddess oа the Jungle» ее подруги Элии Чоколато. Элия - дизайнер российского происхождения, но постоянно проживает в Майами, где и подружилась с Анастасией Квитко.

Остальные богини джунглей показали платья с отливом в золото, невероятные платья с подолами из павлиньих перьев и кружевные варианты на вечер. К слову, на роль богинь на подиуме девушки выбрали исключительно моделей с немодельными параметрами, доказывая, что все одинаково красивы - независимо от объемов и внешних данных.