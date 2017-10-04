Дмитрий Осипов отказался от пластики

Рубрика: шоу-бизнес

Актер и модель Дмитрий Осипов принял участие в неожиданном фотопроекте.

Артисты – люди творческие. Что творится у них в голове, какие проекты там рождаются – не всегда понятно даже им самим. А творческие проекты на то и творческие, чтобы что-то придумать, сотворить, дать свободный полет своей фантазии.

А если поломать стереотипы? И сделать то, что уже кем-то придумано…

Актер и модель Дмитрий Осипов решил попробовать! Просто так, для себя. И уже в процессе работы понял, что рождается новый интересный фотопроект.

«Familiar Face» (Знакомое лицо) - так был назван проект, где Осипов предстал в трех латиноамериканских образах: Рики Мартина, Энрике Иглесиаса и… Наталии Орейро.

Провокационно? Возможно! Задачей было повторить, приблизится к оригиналу, постараться сделать один в один... Но пластических гримеров не приглашали, так как в результате хотели получить артиста Осипова в образе, скажем Рики Мартина, а не пластиковую копию с наклеенным носом, скулами и т.д.

«Повторить оказалось не так просто, - признался Дмитрий Осипов порталу zwezda.ru. - Один артист раза в два крупнее меня, другой, наоборот, с узким утонченным лицом и глубоким взглядом, а третий - так вообще другого пола. Но было весело! Это был хороший актерский опыт!»

Говорят, что на южноамериканских артистах дело, возможно, не остановится. Так что не исключено, что когда-нибудь под «копирку» попадут голливудские, а может - и российские звезды!

Что же касается «Familiar Face», то непосредственное участие в фотопроекте также приняли: Александр Аристов (фотограф), Ольга Чернигина и Дарья Федосова (визаж).