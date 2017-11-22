«Олимпийский» пел и танцевал пять часов кряду

Рубрика: шоу-бизнес

Более пяти часов продолжался в спорткомплексе «Олимпийский» 18 ноября традиционный концерт «Ээхх, Разгуляй!» - детище «Радио Шансон».

В концерте участвовали более 50 звезд эстрады: Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Олег Газманов, Александр Маршал, группа «Лесоповал», Вячеслав Добрынин, Владимир Кузьмин, Татьяна Буланова, Таисия Повалий, Emin, Денис Майданов, Сергей Трофимов, группа «Uma2rmaH», Доминик Джокер и другие артисты.

Вел фестиваль популярный актер Максим Аверин. Яркое музыкальное шоу, тринадцатое по счету, посетили 20 тысяч зрителей. Часть публики провела весь вечер в танцевальной части партера. Всенародная дискотека эмоционально подпитывала весь зал. Красивое оформление сцены, визуальные эффекты и фейерверки – зрители были в восторге.

С каждым годом музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!» собирает все больше зрителей, и все артисты отметили это.

«Выступать на сцене – всегда волнительный момент. Я считаю, если артист перестанет волноваться перед выходом на сцену, значит можно завершать карьеру, - поделился Александр Маршал. - Я волнуюсь до сих пор, независимо сольный концерт или сборный. Это волнение длится несколько первых тактов. Когда все уже звучит, все хорошо, тогда волнение уходит и появляется энергетический момент. Публика на музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!», как всегда – это круто. Я очень люблю такие концерты, потому что приходят люди, которые истинно любят эту музыку, этих артистов».

«В нынешних условиях, когда все определяют рейтинги прослушивания, радиостанция не должна зацикливаться на чем-то одном. И чем больше количество жанров и артистов привлекается, тем лучше и для радиостанции, и для слушателей», - признался Сергей Трофимов.

«Судя по количеству зрителей и размаху концерта «Ээхх, Разгуляй!» Шансон сегодня стал шире и «Радио Шансон» становится многоформатным, разрушая глупые стереотипы формата. Шансон – это интернациональное искусство». – уверен Михаил Шуфутинский.

Фото: Борис Широков, Вадим Мальцев/Geometria