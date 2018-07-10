Анна Семенович устроила охоту на миллионера

Рубрика: шоу-бизнес

Постояльцы одного из респектабельных курортных отелей под Петербургом были озадачены, увидев на территории странную троицу охотниц за богатыми мужчинами, да еще и во главе с популярной певицей Анной Семенович.

Окружающие не сразу заметили световые приборы и камеры. Лишь после команды режиссера Александра Игудина «Мотор!», все поняли, что здесь снимают новый клип Анны Семенович на песню «Стори».

Что сказать о сюжете видео? Анна Семенович и две ее подруги (их роли исполнили блоггеры Ника Вайпер и Мария Рослякова) приезжают на курорт, проникают на закрытую вечеринку, чтобы познакомиться с богатыми мужчинами, наладить личную жизнь.

Завидных богачей сыграли спортсмен, дзюдоист Дмитрий Носов, популярный блоггер Александр Хоменко. Роль третьего и самого харизматичного богача исполнил настоящий российский олигарх Александр Росляков. Известный бизнесмен ранее был участником популярного реалити «Секретный миллионер», а вот воплотить на экране художественный образ ему пришлось впервые.

По мнению режиссера видео на песню «Стори» Александра Игудина, с этой задачей Александр справился отлично. Не хуже, а местами даже и лучше, чем его более опытные в общении с камерой коллеги.

«Ребята для «охоты» нам достались что надо. Красивые, успешные, настоящие мужчины. Мечта любой девушки. За такими даже в клипе «охотиться» было одно удовольствие», - рассказала Анна Семенович о клипе «Стори».

«Нам с девчонками, конечно, пришлось серьезно поработать над своими образами и героинями. Все мы в жизни девушки тоже не простые, успешные и самодостаточные. А в клипе мы - типичная троица охотниц за богатыми женихами, которые в поисках красивой жизни приезжают на курорт на последние деньги, в надежде улететь с отдыха на частном самолете. Очень насущная история. Клип «Стори» снят с прекрасным чувством юмора, получился очень смешной», - призналась Анна Семенович.

Однако на самих съемках троице красавиц было не до смеха. Как только Анна Семенович приехала в Питер, теплая погода +25 градусов резко сменилась на +10. Героиням приходилось изображать радости пляжного отдыха в купальниках и даже плавать в холодном бассейне на пронизывающем ветру.

Явное недоумение посетителей отеля вызвала еще одна сцена, в которой Анна Семенович, Ника Вайпер и Мария Рослякова приходят на вечеринку, танцуют, веселятся и всячески пытаются обратить на себя внимание потенциальных женихов. К ним подходит охранник, роль которого сыграл блоггер Алексей Жидковский. Сначала вежливо, а потом и в категоричной форме он просит девушек удалиться. Наблюдавшие за этой сценой прохожие никак не могли понять, почему и за что Анну Семенович выгоняют с этого мероприятия.

Не обошли стороной создатели клипа на песню «Стори» и главную тему этого лета. Футбол стал одной из сюжетных линий: чтобы обратить на себя внимание мужчин, девушки устроили футбольный матч. Куратором и «поставщиком» футбольных сцен в клипе стал любимый футболист Анны Семенович Александр Кержаков, который специально приехал на съемки эпизода с дочерью и внимательно наблюдал за процессом со стороны.

«Видео получилось легким, летним и смешным. Собралась замечательная команда, все на одной волне, с отличным чувством юмора. Многое рождалось на съемочной площадке. Меня удивил наш бизнесмен Александр Росляков, мне кажется, ему стоит задуматься о профессиональной актерской карьере. Девочки – Ника и Маша - просто блистали. У нас получилось отличное трио. Думаю, мы можем теперь давать уроки «Как охотиться за олигархом», обращайтесь. И, конечно, смотрите мой новый клип, смейтесь от души и получайте удовольствие», - рассказала Анна Семенович о новом клипе на песню «Стори».